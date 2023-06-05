由於整體出貨量從今年年初的低點持續緩慢改善，貿聯-KY 5月合併營收為44.2億元，月增2.61%，年減0.04%，(約當1.43億美元，月增2.08%，年減8.82%)，累計前5月合併營收為213.94億元，年增3.82%(約當7.01億美元，年減2.83%)。

就各產品來看，貿聯-KY表示，工業用線束客戶穩定維持如同上個月的水平，資訊用線束整體出貨量接近上個月的水準，車用線束出貨量維持相對強勁，電器用線束出貨持續逐步恢復；至於佔營收約43%的INBG出貨量亦微幅增加。

貿聯-KY今年第1季合併營收為127.01億元，較去年同期以新臺幣計增加9%，歸屬於母公司業主淨利為6.27億元，較去年同期以新臺幣計增加12%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為4.01元，今年首季毛利率為25.48%，則為5年來首季新高。

貿聯-KY表示，歐美客戶訂單已見回流，包括電器產品等需求增溫，預估第2季可望較第1季高個位數成長，全年營運有望逐季成長。