統計今年前五月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約207.75億美元，以5日新台幣匯率30.695元計算，合計約新台幣6,377億元。
此外，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至今年5月底，累計淨匯入約2,367.66億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,365.66億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2億美元），較今年4月底累計淨匯入2,294.04億美元，增加約73.62億美元。
外資資金匯入動能強勁。金管會5日公布，外資投資國內資金匯出入情況，5月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人淨匯入約73.62億美元，創下今年次高，也是史上同期新高。
統計今年前五月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約207.75億美元，以5日新台幣匯率30.695元計算，合計約新台幣6,377億元。
此外，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至今年5月底，累計淨匯入約2,367.66億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,365.66億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2億美元），較今年4月底累計淨匯入2,294.04億美元，增加約73.62億美元。
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