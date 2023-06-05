統計今年前五月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約207.75億美元，以5日新台幣匯率30.695元計算，合計約新台幣6,377億元。

此外，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至今年5月底，累計淨匯入約2,367.66億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,365.66億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2億美元），較今年4月底累計淨匯入2,294.04億美元，增加約73.62億美元。