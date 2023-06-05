政壇「＃MeToo」風暴延燒，藍綠兩黨為性平議題連日交鋒，國民黨立法院黨團質疑，行政院今年從未開過性平會議，不重視性平。對此，行政院5日回應，閣揆陳建仁上任後於5月23日親自召開性平會議，會中並就推動性平意識、強化現行機制與政策對多元性別者的照顧，在野黨團所言並非事實。

黨團總召曾銘宗指出，依《行政院性別平等委員會設置要點》，性平委員會召集人是行政院長，每4個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，但行政院有重視性別平等委員會嗎？依據公開會議紀錄，2019年只開一次、2020年開二次、2021年開二次、2022年開三次。而今年至目前為止，一次會議都沒有召開。

曾銘宗酸，行政院長陳建仁忙著輔選，而行政院說重視性別平等、重視女權，說一套、做半套；國民黨團要對蔡政府不重視性別平等、不重視女權表達最嚴厲的譴責。

行政院發言人林子倫。（黃婉婷攝）

對此，行政院發言人林子倫回應，行政院長期重視性別平等相關議題，陳建仁上任後已於今年5月23日親自召開行政院性別平等會第28次委員會，會中並就推動性平意識、強化現行機制與政策對多元性別者的照顧，以及開發婦女潛在勞動力等各面向做出裁示，相關新聞稿也於當日發布在行政院官方網站上，在野黨團所言「今年至目前為止，一次會議都没有召開」並非事實。

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