明天6月6日是24節氣中的芒種，炎炎夏日令人變得容易焦慮，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12生肖各自容易被一些事物打亂心情，其中生肖鼠容易對事物上癮而熬夜；生肖虎將感到孤獨提不起勁；生肖兔近期購物慾望旺盛，需好好控制花費；生肖豬則是容易產生負面想法。

▍生肖鼠

生肖鼠在炎熱夏季讓他們對一些事物上癮丶迷戀，或許是瘋狂追劇，天天熬夜就只想趕緊看到結局。這樣日復一日的熬夜，會讓身體吃不消，而不正常的生活慢慢變成習慣後將難以改變。透支自己的健康絕對是有害的，可趁現在好好改變壞習慣。

▍生肖牛

生肖牛在炎熱夏季讓他們變成假面高手，目前所有喜怒哀樂都不是發自內心的，完全都只是他們的表演和保護色，總是想讓別人看見他們想呈現的樣子，並不是真正的做自己。時間久了，將會發現身邊的人越來越看不懂，並且也越來越不知道自己想要的是什麽。

▍生肖虎

生肖虎在炎熱夏季讓他們感到孤單，一向霸氣顯露丶活潑外向的他們，在近期總是提不起勁。那種慵懶的氛圍，讓他們拒絕好友、同事的邀約，家人想見也見不到，再這樣下去將變成邊緣人。在這夏季必須放低標準，可邀約談得上話和不討厭的人去吃冰品或下午茶。

▍生肖兔

生肖兔在炎熱夏季讓他們感到只要口袋有錢就想花掉，近期的購物慾旺盛，已到了無法克制的地步，當看到特賣丶折扣就衝動購物，需好好控制花費，否則月底將會吃土。

▍生肖龍

生肖龍在炎熱夏季讓他們左右搖擺不定，近期在生活中總是有一堆必須完成的選擇題，需要當機立斷做出決定。但是在這炎熱夏季，他們就是想要猶豫不決丶想要有點空間，而這時如果不知道如何判斷、決定事情，可尋求朋友的幫助。

▍生肖蛇

生肖蛇在炎熱夏季讓他們出現不理想的狀況，可能是因為心神不寧，不小心出一些小意外，而更多的會是之前不在意的舊疾在此時復發，必須要有所警惕。近期可以找時間去做身體健康檢查，小病不可一拖再拖。

▍生肖馬

生肖馬在炎熱夏季讓他們想逃離一切，近期在生活中出了問題，例如，親朋好友都莫名其妙地變討厭想避而遠之，但是他們清楚知道逃避是無法解決問題的。此刻需要讓自己好好放個假，到深山裡走走踏青，呼吸清爽空氣，就能提神醒腦，那些討厭的人事物，將會讓他們逐漸改觀。

▍生肖羊

生肖羊在炎熱夏季讓他們感情丶親情丶人情都受到阻礙，單身的牡羊座容易眼光過高，一直挑剔對方；有伴侶則是覺得看對方做任何事都感到不順眼，總是能在雞蛋裡挑骨頭，建議單獨出遊幾天，就可以重新看到身邊朋友伴侶的美好。

▍生肖猴

生肖猴在炎熱夏季讓他們口袋空空，近期可能會遇到急需用錢卻拿不出錢的困境，千萬不能忽視理財與存錢的重要性。有句話說「你不理財，財不理你」。沒有正確的概念，就永遠停留在存不到錢的窘境，連財神爺想幫都不知道從何幫起。如果想要發大財可以，但需從發小財開始。

▍生肖雞

生肖雞在炎熱夏季讓他們對未來失去信心，而他們腦海中浮現的並不是未來收穫的美好，反而常有負面情緒無處發洩。總是覺得內心有個陰暗處，使他們心情鬱悶無法開心、活潑起來。建議需外出遊走，到深山裡聽蟲鳴丶到海邊聽潮汐的聲音，就能感到平靜，讓自己的內心稍作喘息。

▍生肖狗

生肖狗在炎熱夏季讓他們時常拒絕他人，近期無論是邀約或是他人建議，都會豪不猶豫拒絕。而對他人的話語只要意見不同，就會先反駁個1丶2句，建議如果不想與別人發生衝突，就需自己收斂一點。

▍生肖豬

生肖豬在炎熱夏季容易讓他們心生畏懼，在遇到困難時容易產生負面想法和放棄的念頭，而這樣會使他們離成功又更加遙遠。建議不妨抽空多看些勵志電影、影集，甚至是名人自傳，沾染一些從逆境向上的志氣。