新北市議員江怡臻今日在議會質詢時表示，台中市長盧秀燕禮拜六提到台中捷運藍線被中央卡很久，新北市各項重大建設，近年來也是屢屢被中央卡關，這些不僅僅是單一個局處，或是單一建設的問題。江怡臻強調，這些建設難道真的要等侯友宜2024上任後才來解決，呼籲中央不要再阻攔新北市的發展。

江怡臻指出，新北市很多重要捷運建設都仍在中央審議，各項建設由於中央核定下來有時間差，導致經費暴漲，其中像是捷運三鶯線因疫情以及內政部都市計畫審核過久，必須靠新北自行其力，才順利讓原本必須展延更久的工期成功縮短。

江怡臻表示，新北爭取今年開放新北敬老卡可以搭火車，但是現在看來遙遙無期，同樣卡在中央。此外，新北蘆南、蘆北區段徵收卡2年半，淡北道路卡更久，讓民間大嘆如果可以早點核定發包，就不會拖到今年才招標，也不會經費大漲。

江怡臻說，中央左手給錢給得不甘不願，右手阻攔新北重大建設，中央跟地方應該一起努力，給新北滿滿的支援。

捷運局長李政安表示，五股泰山輕軌可行性評估，一年多過後中央才核定，八里輕軌108年通過，行政院目前還在審查，包含汐東捷運線也是花了一年多才核定。另外，新北樹林線經費目前不足的有 220億，希望中央可以加快核定。

副市長朱惕之表示，目前將持續跟中央做溝通，政府只有一個，民眾希望看到新北市府有作為，所以拜託中央一起努力。