民進黨近期爆發數十起性騷擾醜聞，連帶引發各界曾遭遇性騷擾的受害者說出遭騷擾的經歷，而嘉義縣警察局一名女警官今日在臉書發文，透露自己2年前發現有男警在女廁偷拍，還在女子更衣室裝設針孔，受害者不計其數，但她呈報案件後不到5天，該男警就火速退休，性騷擾申訴也未依法受理，她的案件至今仍未召開性平會討論，事發21個月案件宛若石沉大海。

這名女警官發文透露，約2年前左右，在分局內上廁所時總會聽見細碎的聲音，某夜留心觀察周遭後，竟發現廁所門縫伸進一支手機，她勇敢衝出門逮狼，竟發現偷拍者是同辦公室的男警官。

女警官說，細查後才發現，該男警官偷拍的場所包含警察局、賣場、道路上，就連來警局洽公的女性也都遭偷拍，甚至連女子更衣室也被裝針孔竊錄至少2年。

最令她心寒的是，她將案件秉告局長，局長回應大局為重，最終局長指示讓案件簡單處理，但事發5天內該男警官火速退休，迄今已隔21個月，性騷擾案件沒有依法處理，就連性平會也未曾召開，她嘗試向上級機關提出申訴卻都遭駁回，再加上流言蜚語都讓她承受巨大身心壓力。

女警官在文末痛指，台灣的性別工作平等法推動20年全是枉然，「性騷擾貞的零容忍嗎？」她為了真的零容忍，為了台灣的婦權及真正性平的未來，選擇再次勇敢站出來，因為公平正義的是得要有人做，才會存在。