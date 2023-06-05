台灣包裝飲料市場規模破500億，正逢夏日銷售旺季，讓飲料大廠紛推活動與新品吸目光。台灣朝日飲料董事長大石立笑說：「台灣人品嘗餐飲，習慣從眼睛、鼻子開始吃」，熱愛漂亮設計、香濃氣味刺激感官來帶動食慾，便決定讓旗下主打的乳酸菌品牌可爾必思，於今（5）日在台北南陽街開設首間限定快閃店，擄獲上班族與學生視線。

可爾必思在台北南陽街開設繽紛的快閃店，時間至7月2日。（台灣朝日飲料提供）

隨疫情解封，大石立分析民眾越來越樂意出門與朋友互動，加上消費者聚餐都愛打卡，便決定開創以可爾必思包裝上的顏色做設計的快閃店，日期至7月2日，共有4項基本款可選，包括原味、水蜜桃等，限定款則是每周更換，單價30元起，滋味清爽酸甜還附加台灣獨有的奶泡點綴，開幕首日中午就賣破300杯，至於未來是否會成為常駐型態甚至開分店？大石立僅回還需觀察民眾接受度。

「美粒果」零加糖鮮果蘇打主打用自然的果汁調和清爽氣泡帶來暢涼感受，35元。（可口可樂公司提供）

過去也愛玩快閃活動的可口可樂公司，今夏主打旗下果汁品牌「美粒果」的零加糖鮮果蘇打系列，號稱以產季嚴選果汁打造，搭配清爽氣泡挑逗味蕾，7月11日前買該系列指定包裝商品，有機會參抽露營體驗。

黑松「FIN好菌補給飲」低熱量且清爽不甜膩，讓熱愛戶外活動的男星宥勝也習慣在全家出遊時帶上，25元。（黑松提供）

走出戶外想補充能量也能選黑松「FIN好菌補給飲」，添加L-137植物乳酸菌，標榜有助調節生理機能，並甩開太甜、熱量過高的刻板印象，15日前追蹤黑松FIN粉專、玩小遊戲，有機會抽市價4000元2人同行的攀樹行程。