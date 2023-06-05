香港當局近日在維多利亞公園等數個重要地點加強了安保措施，防範部份港人在六四事件34周年進行紀念活動。不過，6月4日晚間仍有多達23名香港市民因在維多利亞公園以點亮手機的手電筒亮光而遭到逮捕，其中有11名男性和12名女性，年齡在20至74歲之間，罪名包括「擾亂治安」與「妨礙公務」。

據《路透》報導，香港維多利亞公園多年來一直是紀念六四事件的主要地點，以往每年都會舉行燭光守夜活動，今年公園周邊有數百名員警嚴陣以待，實施攔截和搜查行動，並部署了鎮暴車和警車。

港警方表示，他們周日以「破壞公共安寧」為由拘留了23人，其中一名53歲的婦女則以「妨礙員警執行公務」被捕。被捕的市民中有一名手捧鮮花的67歲活動家王鳳瑤(Alexandra Wong)、一名手拿舞臺劇《5月35日》劇本的男子，以及一名手持點燃的蠟燭、獨自站在街角的老人。

香港警方周一表示，周日晚間警方共帶走11名男性和12名女性，年齡在20至74歲之間。

據港媒報導，今年香港各地的安全措施明顯加強，部署了多達6000 名員警，包括防暴和反恐警員。

《路透》指出，周日當天北京天安門廣場擠滿遊客，他們在警察和其他安全人員監視下拍照，廣場上沒有明顯加強安保的跡象。

儘管香港當局發出了警告，但多年來積極參與爭取民主運動的港人仍持續用各種方式低調地紀念六四事件。

中國外交部發言人毛寧在記者會上答覆外媒提問時沒有提到「六四事件」，她只隱諱地表示，中國政府已經對「1980年代後期的政治動盪」做出了明確的結論。