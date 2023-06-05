教育部5日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第14次會議，大同技術學院、明道大學及環球科技大學等3校確定退場，令3校於112學年度停止全部招生，並於112學年度結束時停辦。

在明道明誠宿舍販售餐飲的業者也跟著歇業，業者說少子化衝擊學生數銳減。捨不得也沒辦法。（吳建輝攝）

對此彰化明道大學聲明稿全文如下：

明道大學傳承創辦人汪廣平老校長辦學理念，創校迄今23年載，秉持大學社會責任，在人文品德教育、中華文化與書法傳承、智慧農業、綠能減碳等方面，用心在地經意，國際化成果斐然。

很遺憾，在第7屆董事會和全體教職員工的努力下，還是未能順利解除教育部專輔停招的命運。

非常感謝與心疼每一位還在教學和工作崗位上繼續努力付出的教職員工，與正努力學習的學生們，都能共體時艱，體恤大環境困難，用心維持教學與校務運作無虞，甚至在最艱難的時刻，仍然同心同德努力取得了「系所評鑑全數通過」之優質成績；更感謝一路以來支持明道大學的家長、校友和各方賢能，謝謝您們對明道大學的支持和愛護。

明道大學校長郭秋勳表示：後續明道大學將全力配合教育部的指示與規定，優先確保學生及教職員工的權益，善盡應有的社會責任。