有些人脾氣暴躁，一點事不順心就會生氣很久，甚至波及到身邊的人，但也有人平時個性溫和，實在忍無可忍才會發脾氣，但就算他們火氣再大，在他人眼裡看來卻一點殺傷力都沒有。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，雙魚座、天秤座和雙子座的人發脾氣最沒有攻擊性，反而還讓人覺得很可愛。

▎雙魚座

雙魚座平時很少生氣，因為他們想得很開，認為沒有什麼值得生氣的事，但就算脾氣再好，也難免有忍不住怒火的時候，雙魚座發起火來脾氣雖大，攻擊性卻不強，只是為了暫時發洩心中的不滿，比如看到戀人和別人有親密互動而吃醋，他們就會因醋意大發而生氣，只不過在另一半眼裡看起來像是撒嬌般的無理取鬧，既沒殺傷力又很可愛。

▎天秤座

天秤座是有名的「好好先生／小姐」，很少會為了一點小事而斤斤計較，面對別人的挑釁和招惹時，也不會沒風度地回擊，因為他們知道發脾氣是沒用的，還可能破壞雙方的關係。雖然天秤座平時會盡量克制脾氣，但偶爾也會藉機小吵一架，讓人知道自己不是好惹的，只是他們發起火來根本沒什麼攻擊性，在其他人眼裡看來只覺得可愛。

▎雙子座

雙子座待人友好，深知人際交往之道，絕對不會輕易發脾氣得罪人，在眾人面前總是展現出熱情的一面，就算真的到了不得不發脾氣的時候，也不是非打擊對方、一定要造成傷害不可，火氣再大，最主要的目的還是做做樣子給大家看，讓對方知道自己對於某件事的態度、自己的底線到底在哪裡，因此雙子座生氣時的攻擊性自然不會太高。