美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格今（5）日在台北表示，訪台期間她將分別會晤2024總統大選三黨的參選人。正在出訪的民眾黨主席柯文哲5日在日本受訪時說，自己在美國就已經跟羅森柏格表達過，要讓台灣參加區域經濟組織，他在訪美時不只跟AIT講過，包括國務院、國安會，全都講過了。

民眾黨主席柯文哲5日下午在日本眾議院拜會前日本首相、眾議員野田佳彥，會後被問起，是否會呼籲羅森伯格幫助台灣加入區域型經濟組織？柯回應，自己在美國就已經跟她表達過這個意思，台灣不能加入區域經濟組織有兩個問題，一個產業失衡，因為台灣被迫把產業全部移到ICT去，這也是台灣的經濟跟中國綁在一起的原因。

柯文哲指出，要解決台灣這兩個問題，產業失衡、被中國經濟綁住，要讓台灣參加區域經濟組織，這個他在訪美時，已經不只跟AIT講過，包括國務院、國安會，全部都講過了。