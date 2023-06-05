瑪娃颱風離開後，宜蘭縣南方澳漁港的黑鮪魚大豐收，今（5日）魚市場拍賣177尾，破今年以來單日最高紀錄，累計已拍賣出1728尾；蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，疫情後旅遊人潮增多，加上漁業署、宜蘭縣政府與漁會持續促銷黑鮪魚，讓魚價比以往多了4分之1的價格，漁民都樂開懷。

被海豚咬的黑鮪魚，價格只剩4分之1。（蘇澳區漁會理事長蔡源龍提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蔡源龍說，八重山以南海域原本海豚很多，容易成群攻擊黑鮪魚，此航次海豚被颱風趕跑，魚餌沒有被海豚吃掉，漁民都喜慶豐收。像是新凌波166號船長劉國清，6月2日出港作業兩天，昨晚進港捕獲28尾，1尾被海豚咬剩半尾；另春何豐船長阿寛僅作業一天，也捕獲15尾，其他漁船成績也都不錯。

今早卸黑鮪魚。（民眾洪方生提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今早魚市場拍賣的黑鮪魚數量非常多，一口氣賣出了177尾黑鮪魚，創下今年以來最高拍賣量，漁民們都笑得合不攏嘴。蔡源龍表示，此航次的黑鮪魚魚體重量偏輕，平均150公斤到220公斤較多，依往年經驗，黑鮪魚尚未洄游到八重山以北海域，代表今年會大豐收，魚價也維持穩定，請漁民朋友們加油。