2021年底高力主力客戶Blomm Energy獲韓國SK集團氫燃料電池設備和服務45億美元大單，高力熱能產品自去年中起交貨逐季提升，加上因歐洲天然氣短缺，熱泵加溫器取代天然氣鍋爐趨勢，板式熱交換器產品出貨穩健提升。

二大產品線增溫，帶動高力營收在去年中起逐月提升，去年11月營收突破3億大關，今年3月更達3.95億元歷史新高，4月雖小幅回落至3.6億元，但亦為歷史單月次高，年增率達94.7％。高力指出，二大產品線中，主熱能產品營業額較去年同期增加154.3％，板式熱交換器較去年同期增加51.2％。

高力自結顯示，4月稅前淨利0.8億元、年增217.4％，稅後淨利0.64億元、年增214.7％，每股盈餘為0.72元，相較於1月的0.51元、2月的0.41元、3月的0.5元，4月獲利能力進一步提升。

高力因應訂單增溫，持續擴增產能，預估產能今年增加約40％，目前依規畫進度建置中，Bloom Energy的燃料電池Hot Box今年訂單狀況需求暢旺，訂單量比起去年成長，加上新產能開出後，也將增加出貨動能；此外，受惠歐洲能源轉型需求迫切，高力今、明兩年的板式熱交換器營收亦持續成長。