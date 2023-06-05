民進黨性騷爭議連環爆，但綠營側翼也忙著護航，竟有推特粉專喊「選舉只要能贏，投給性侵犯我也願意」，引發輿論譁然。國民黨立委鄭麗文今(5日)發文提到，2020年中原大學排定同年5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，民進黨立委何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」，並說男教授是在開玩笑。她痛批原來民進黨吃案早有前例。

「反正抗中保台最重要啦！其他都沒關係？」鄭麗文表示，METOO事件不斷延燒，不分性別，任何人都有可能被性侵、性騷、性霸凌。而其中充滿爭議的不只有性騷事件連環爆，還有民進黨是不是一直都存在吃案問題？「輝哥」事件一浮上檯面，黨第一時間就以顧全大局的荒謬理由把案子壓下，直到受害者紛紛PO文才讓事件浮上檯面，而且一案接著一案，民進黨一直以來對外人權性平，對內卻為了打贏選戰吃案的這種心態，引起檢討聲浪！

鄭麗文提到，民進黨性騷事件連環爆，從5月31日輝哥事件，到6月4日何志偉遭控8年前在公開場合肢體性騷擾，而2020年中原大學排定同年5月15日調查一起生物科技學系男教授涉及男碩士生性霸凌的案件，民進黨立委何志偉卻在性平會開會前、2020年5月11日下午打電話「關切」該名男學生，要男學生「知所分寸」，並說男教授是在開玩笑，不是有意的？讓人看了瞠目結舌，會不會太誇張！原來吃案早就有前例？

這些都只是冰山一角，而民進黨當初為何沒有積極處理？為何知情卻毫無作為？還記得當時太陽花學運領袖陳為廷涉嫌襲胸，蔡英文還說：「年輕人嘛，不要讓他的傷痕太深」、「人生都會起起伏伏好幾次。」？是非不分，真的還能稱呼蔡英文一聲總統嗎？

「更不要說，塔綠班更是死忠到不行！」鄭麗文痛批，性騷案件不斷浮上檯面，塔綠班卻還能在推特喊「選舉只要能贏，投給性侵犯我也願意」、「民進黨推出殺人魔我一樣投！」所以只要顏色是綠的，就沒有什麼不可以？這就是所謂的民主價值？知恥近乎勇、無恥近乎神勇！性騷擾不會因為男女而有所區別，不管是異性或是同性，性騷擾都應該「零容忍」，所有的公私工作職場都需要無差別整頓清理，打造健康職場！

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