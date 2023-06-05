大摩指出，大陸復甦的進程會持續至明年第四季，而經濟增速經季節調整後保持在4.5％的水平。

儘管市場關注大陸可能會進入通縮，大摩預期，大陸的消費物價指數（CPI）在今年第四季會上升到1.3％，而生產物價指數（PPI）將有可能按年觸底。

大摩預計，大陸官方將推出的刺激措施，可能包括放寬一、二線城市的購房限制，推出額外人民幣1兆元的基建支持，以及針對目特定消費產品的各項優惠政策。