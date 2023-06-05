＃MeToo事件延燒之際，網路日前流傳，只要在臉書搜尋「RISU」，就能找到多個外流性私密影像社團，堪稱台版「N號房事件」。隨著事件發酵，有網友發現，不少「RISU」社團已從公開轉為私密，疑有地下化跡象，而衛福部這兩天也接獲14件「RISU」檢舉案，其中多達10名受害者為兒少，目前正聯繫臉書下架中。衛福部鼓勵受害者向警方報案，才能打擊犯罪行為，若散播兒少性影像，最重可處7年以下有期徒刑，成人則是5年以下有期徒刑。

根據統計，衛福部近2日共接獲14起RISU申訴案，其中4名受害者為成人，10人為兒少。在成人受害案件中，有1件是被偷拍者自行檢舉，經衛福部處理，已下架，另3件檢舉案，有2件網址重複，目前已失效。而兒少的10案則有30幾個網址，其中11個失效，餘19個網址已截圖存證，通知臉書中。

立委王婉諭昨表示，臉書之所以無法處理RISU性影像，原因在於加害人找到了規避平台審查性影像的散佈手段，先將性影像上傳到雲端空間或放在LINE 社群中，再利用短網址的形式張貼在社團，或者直接透過RISU短網址上傳圖片，跟其他人分享、轉傳。臉書雖會針對直接張貼的性影像、暴力影像進行審查，但對於短網址跳轉到外部網站或雲端的犯罪手法，基本上束手無策。被害人僅能向衛福部「私Me」網站檢舉，再由衛福部向臉書溝通刪除，或者以妨害性隱私罪向警方報案。

保護司長張秀鴛說，關乎臉書系統的問題，衛福部無法解答，只能針對性私密影像的揭露一一處理，許多民眾檢舉的是整個社團，但衛福部無法逐一去確認是否涉及犯罪，除非被害人來申訴，才能針對影像內容，要求臉書移除。

張秀鴛表示，無正當理由持有、散播、下載性影像是刑事犯罪，除違反《刑法》，若受害人為兒少，亦會違反《兒少性剝削防治條例》。散播成人性影像，最重可面臨5年以下有期徒刑，若受害人為兒少，最重可罰7年以下有期徒刑。衛福部鼓勵受害人，向衛福部檢舉的同時，也要向警方報案，才能打擊犯罪行為。

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