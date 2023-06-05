台中市大里區夏田產業園區開發案再向前邁出一大步。為解決夏田地區農地遭重金汙染問題，達到土地充分開發利用的目的，台中市府2012年提出開發為產業園區的構想，歷經多次審查、現勘，行政院環保署今年5月31日通過夏田園區二階環評，接下來將提送內政部都市計畫審議，盼加速推動、帶動區域發展。

台中市府指出，12年前環保單位查出夏田地區約有27.8公頃農地遭重金屬汙染，為達到有效整治，環保單位多次進行土壤置換，但農民仍憂心食安問題、不敢繼續耕作，幾經考量，市府提出開發為產業園區的構想，並辦理整體規畫及環評。

市府經發局表示，夏田產業園區於2019年7月開始辦理二階環評及健康風險評估說明，環保署並於2021年起接連召開3次環評小組審查，委員提出空汙抵換措施、碳排抵減計畫、水資源有效利用、廢棄物處理機制、樹木移補植方案與棲地保育規畫等環保措施，市府允諾以事業廢棄物資源化再利用、成立資源循環及零廢處理中心等方式，允諾建立友善生態環境。

經發局強調，在環評過程中，考量創新條例規定產業用地面積不得低於全區60％，市府針對夏田園區開發面積188公頃計算，決定提升園區內綠覆面積從58.66公頃至60.48公頃，綠覆率達32.17％；另在廢棄物處理部分，市府也取得民營清除處理機構收受意向書，未來進駐廠商達65％時將啟動廢棄物設施規畫與興建。

經發局指出，除通過二階環評，夏田產業園區的都市計畫草案也在今年4月通過台中市都市計畫審查會，將於下次都審會確認後提送內政部審議，未來若內政部審議通過，將再提送可行性規畫報告由經濟部核定並公告設置。