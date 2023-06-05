高雄市鳳山區建國路三段與澄清路口今日下午5時許發生一起車禍！23歲的水泥車蔡姓司機準備右轉時，與73歲陳姓女機車騎士發生碰撞，陳女立刻倒地不起，並失去生命跡象，經警方及救護人員到場，女騎士送往長庚醫院急救中，詳細肇事原因仍待釐清。