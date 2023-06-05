大陸女星楊超越參加選秀節目《創造101》，因可愛不做作性格火速爆紅，以第三名之姿成功出道，成為短期女團「火箭少女101」的成員；團體解散後，她活躍於戲劇、綜藝領域，童顏精緻的外貌受到不少人喜愛。近期她在節目中模仿劇集片段，卻被網友罵噁心，對此她回擊：「有問題就就醫」。

日前楊超越錄製綜藝節目時，遊戲環節需說出劇集《蒼蘭訣》的台詞，楊超越皺眉扮醜說出台詞「長珩仙君誇我囉」，有網友認為楊超越是故意醜化虞書欣，評論「楊超越模仿虞書欣的表情和動作真的好讓人作嘔」；對此楊超越直接在小紅書中發文回應「她憎恨對女性的網路暴力，也不妨礙她轉頭說你噁心想吐。想吐是你自己的問題，別理直氣壯覺得別人有問題，有問題就就醫，網路可治不好你想吐的毛病」，直接回嗆網友，楊超越工作室也發文「遵守遊戲規則，拒絕斷章取義。」

楊超越回擊酸民。（圖／翻攝楊超越小紅書）

不少粉絲為偶像澄清：「一個綜藝認真玩遊戲也要被說了嗎」、「楊超越模仿的不是劇裡的表情，確實是沒好好用臉，下次注意就好了」、「看著楊超越的表情就是很誇張，其他人表情都很正常，不知道是啥意思，可能是用力過猛吧」、「她就是表情經常這樣誇張而已，平時就這樣，放開來哭的超醜」。

楊超越在選秀節目《創造101》因唱跳能力都不行遭外界注意，她在台上爆哭訴身世，透露年紀輕輕沒有讀書就出來打工，當女團是因為給工資2千人民幣（約8628新台幣）還包吃住，淚崩模樣在網上走紅，雖然唱跳能力一般，但憑藉高話題度和高顏值成功出道。