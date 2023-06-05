許多人都會收藏自己喜歡的東西，遭人毀壞時難免感到撕心裂肺。大陸廣東省一位網友近日分享，他的動漫收藏被親戚剛上幼稚園的小孩弄壞，立牌、插畫集、公仔等周邊全都被毀得慘不忍睹，試圖報警卻被拒絕，消息曝光後引發熱議。親戚眼看事情鬧得越來越大，決定賠償3千人民幣（約新台幣1.3萬元），沒想到他去完補習班回家後卻發現，其他的動漫收藏也全遭殃。

原PO在大陸抖音一連發布4部影片，他邊哭邊拍著各種動漫收藏的毀壞殘跡，《新世紀福音戰士》（EVA）插畫集一頁頁遭到割壞、塗鴉，海報、立牌等也都受害，還有一尊EVA公仔更是直接被斷頭；原PO透露，後來他嘗試求助警方，警察卻說他的證據不足不能立案，聽到親戚謊稱他攻擊小孩後，還直接把他轟出警局，「我的東西都拿不回來了，我現在年紀還小，不能告，該怎麼辦呢？以前的話睡個覺就好了，這次呢？我又該怎麼辦呢？」

親戚面對小孩惡行，竟是匯款後要求網友刪除影片。（翻攝自當事人抖音）

原PO指出，後來親戚得知事情鬧大，直接匯了3千人民幣賠償，然後開嗆「給你行了吧，趕緊把影片刪了」，他強調是親戚和其小孩的錯時，親戚卻說「他還是小孩，你管他幹什麼？」，讓原PO質疑「難道我就不是（小孩）了嗎？」；最離譜的是，原PO收下賠償金後，先依日常行程去了補習班，回家後卻看到自己的其他手辦、立牌等收藏遭到毀壞，在家裡散亂一地，讓她氣得當場哭了出來，「我收了你的錢，就必須付出相應的代價嗎？我就去上了個補習班，你就有必要把我愛的東西毀了嗎？」

網友的動漫收藏遭親戚小孩二度毀壞。（翻攝自當事人抖音）

對此，許多網友紛紛回應，「這和回家後看到愛人的屍體有什麼區別？」、「按市價賠！什麼極品親戚」、「這樣的小孩到底為什麼要放他們進家門啊？」、「我會直接發瘋變成反社會人格」。