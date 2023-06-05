廣受社會關注的中國反壟斷執法最近又有了新動向。據中新社旗下融媒體「國是直通車」報導，大陸國家市場監管總局近日披露的信息顯示，今年以來，全國市場監管系統開展民生領域反壟斷執法專項行動，持續加強民生領域反壟斷執法，目前取得階段性進展，並向社會公佈了第一批集中查處的13個重大典型壟斷案件，主要涉及藥品、公用事業和保險等領域。個別企業甚至被市場監管部門開出了人民幣億元級「天價罰單」。

收到「億元級」天價罰單的企業，分別是「遠大醫藥與武漢匯海達成並實施壟斷協議、濫用市場支配地位案」和「東北制藥集團股份有限公司濫用市場支配地位案」。

透過第一批公布的典型個案，外界可以從中看到一些重要信號。

「黑榜」上不光有企業，還有行政單位

此次反壟斷執法專項行動公佈的首批13個典型案例中，5個案件發生在藥品領域，8個案件發生在公用事業及保險等領域。「上榜」主要原因有：濫用市場支配地位，相關主體達成並實施壟斷協議，濫用行政權力排除、限制競爭。

在藥品領域，涉案相關藥品列入了國家基本藥物，用於治療腫瘤、心肌梗塞、血液透析等重大疾病，關係著民眾身體健康，但相關主體不法行為帶來了不良社會影響。

例如遠大醫藥與武漢匯海達成並實施關於銷售去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥的壟斷協議，導致相關制劑價格逐年上漲並時常短缺，影響患者正常用藥，增加了患者用藥成本和國家醫保支出。

涉案的公用事業，涵蓋了供熱、供氣、餐廚垃圾收運等領域，提供著百姓日常生活不可或缺的服務，但濫用市場支配地位的行為時有發生。

例如華能日照熱力有限公司沒有正當理由，要求新建小區開發建設單位必須購買其銷售的用熱計量裝置，否則不予供熱驗收；對其供熱範圍的部分企事業單位由原來的按用熱計量收費改成按面積收費，而其他同類單位仍按用熱計量收費，使相關企事業單位承擔了更多經營成本。

從主體屬性上看，此次執法行動公佈的案例中，除了企業主體之外，還包括兩個行政單位，兩起行政性壟斷典型案例分別出自蘭州市城市管理委員會和哈爾濱市城市管理局。前者未經公平競爭審查、違反審查標準公布政策措施，排除、限制了其他符合條件的企業參與當地餐廚垃圾收集、運輸、處理服務市場的競爭。後者未嚴格執行公平競爭審查制度，濫用行政權力排除、限制其他具有相應資質和服務能力的企業參與該區域共享單車市場競爭。

以專項執法行動強化震懾作用

在大陸國務院反壟斷委員會專家諮詢組專家、中國政法大學副校長時建中看來，由於藥品行業和公用事業的產品特性和市場結構特點，壟斷行為易發、多發、頻發，一直是反壟斷執法持續關注的重點領域。此次公佈的首批案例具有典型性和代表性，能進一步起到引導和規範作用。同時，通過專項執法，還可強化「查處一起、震懾一批、規範一片」的效益。

專項執法手段為何重要？大陸國務院反壟斷委員會專家諮詢組專家、清華大學法學院教授張晨穎補充指出，相比於零散式的反壟斷執法，專項執法行動能有效整合和協調執法資源，執法機構可根據具體行業需求制定行動計劃，針對重點壟斷領域匹配更多執法資源，從而提高執法效率和質量。

張晨穎說，「對於市場主體而言，集中式反壟斷執法所帶來的威懾效應能更好地預防違法經營者再次違法以及實現一般預防，踐行懲罰與預防並舉的理念。」

從此次專項行動處罰力度看，市場監管部門毫不「手軟」，不僅沒收相關企業的違法所得，同時還依據相關規定對相關主體進行罰款。其中，市場監管部門對「遠大醫藥與武漢匯海達成並實施壟斷協議、濫用市場支配地位案」和「東北制藥集團股份有限公司濫用市場支配地位案」，均開出了億元級的「罰單」。

從「民生」破題有深意

早在今年2月初，中國市場監管部門就對民生領域反壟斷執法專項行動作出了部署。今年反壟斷執法選擇從民生領域破題，具有重要現實背景。

從微觀看，是為民。

張晨穎表示，2023年中國經濟工作的重要任務之一是有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。「運用反壟斷法化解防範競爭損害引致的社會福利減損是重要途徑。」

「在反壟斷執法的眾多領域中，民生領域的重要性和執法需求最為顯著。」張晨穎舉例稱，諸如醫藥、水熱氣電、交通、社會保險、建材等民生領域直接關係到民眾的基本生存和切身利益，該領域壟斷所帶來的高價等負面影響往往成為民眾「不可承受之重」，如果壟斷行為得不到有效遏制，將對民眾日常生活和經濟利益產生嚴重影響。

而此次專項執法行動聚焦民生領域，在張晨穎看來，原因就在於近些年民眾對原料藥行業、公共事業行業等民生領域的壟斷行為反映強烈，該領域壟斷協議和濫用市場支配地位的反壟斷執法數量也常年居於高位。對其開展反壟斷專項行動是中國立足當前經濟形勢、貫徹落實監管為民的重要舉措。

從宏觀看，是為大局。

時建中指出，預防和制止民生領域壟斷行為，不僅有助於推動建設全國統一大市場，還有助於遏制濫用行政權力排除限制競爭。

「從市場監管的角度看，推動建設全國統一大市場，需要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。」時建中說，中國反壟斷法既反對市場壟斷，也要求打破行政性壟斷。防止市場壟斷，意味著使市場在資源配置中起決定性作用；打破行政性壟斷，則可以更好發揮政府作用。此次以民生領域反壟斷作為切口，可以預見反壟斷法將是未來助推全國統一大市場建設的有力武器。

預防和制止民生領域壟斷行為，對限制行政性壟斷同樣具有重要意義。張晨穎介紹，過去，對於交通運輸、工程建設、保險、政府採購、招投標等重點行業，常出現行政權力妨礙商品自由流通、限定或變相限定交易等行為。

針對行政權力妨礙正常市場經濟活動的行為，時建中強調，加強公平競爭審查是一個重要手段。本次專項執法行動，直面公平競爭審查工作中存在的若干問題，比如：沒有進行公平競爭審查，或者審查質量不高。兩起行政性壟斷典型案例的公佈，將有助於推動強化公平競爭審查制度的硬約束，提高公平競爭審查質量。