女星米可白（趙亦瑄）昔從兒童台出道，近年轉戰戲劇圈，在《有你陪伴》、《再見之後》等作品中表現不俗，成績亮眼。而專心發展事業上的她，平時也用心經營社群，頻頻在其中曬出大尺度養眼美照以及熱舞短片，誰料，她曬出美照的做法卻遭到網友留言抨擊，對此除了米可白高EQ回覆留言，她的母親也發聲護女。

米可白今(5)日在臉書上更新一則貼文，透露自己收到網友留言抨擊：「不要在自拍了，已夠美了！幫浪浪吧！妳這樣會討人厭尤其是浪浪的媽媽會厭惡的。」對此，米可白也展現高EQ的回應：「厭惡我的人美心善嗎？所以我要改分享我救援的毛孩嗎？太美被厭惡，太有愛也被厭惡，人生真為難。」

除了米可白高EQ的回應外，她也在該則貼文中曬出與母親的對話截圖，畫面中可見到其母已多則訊息鼓勵米可白，寫下：「妳在做什麼自己知道不用別人教，每個人都謹守自己的本分就好！」、「不要理她，妳拍美照看的人也賞心悅目。」更霸氣為女反嗆酸民：「自己個人的想法還要推給愛媽，有事嗎？」

此外，米可白也在貼文透露：「也是有默默為社會做一些貢獻的，我沒有分享浪浪的內容，不表示我沒有做公益。」並曬出公益團體的宣傳內容，看似以行為反駁酸民的言論。而貼文PO出後，也有不少粉絲在留言區中聲援米可白，寫下：「你很棒，媽媽也棒」、「討好自己比討好別人來的簡單輕鬆」、「做自己就好，可以吸引更多人的關注，間接關注毛孩也是很棒的一件事呀！」