基隆市議會5日審查基隆市政府提出的青年電動機車追加預算案，幾經多方討論，最終通過了這筆追加預算，但同時要求基隆市政府應提供不限品牌的電動機車補助方案，並在開始執行後，每季向基隆市議會提出進度報告。

基隆市議會5日進行一般議案二讀會，審查基隆市環保局提出的青年電動機車追加預算3.83億元。民進黨籍的市議員施偉政、張顥瀚、吳驊珈、鄭文婷等人，都表示支持這項政策，但目前市府僅與中華汽車、光陽集團合作提供電動機車加入這次計畫。要求應該提出不限品牌的電動機車補助方案。

議員張之豪更表示，既然這項計畫不能提供Gogoro電動機車，若民眾想買Gogoro，何不讓民眾透過這項計畫省下4萬元，其餘費用由民眾負擔，雖然沒有做到「免費」，但畢竟讓年輕人獲得部分補助。

但國民黨籍的市議員呂美玲與連恩典都指出，市府在與電動機車業者洽談時，一定是談過了一定的數量才能讓業者願意將價格壓低的新台幣4萬元以內，如此才能讓年輕人可以在不增加額外支出的情況下，取得用以代步的電動機車。若依民進黨籍議員的做法，可能會導致業者不願與基隆市政府配合。

經過多方討論，基隆市議會議長童子瑋最終做出決議：第一，這筆預算通過；第二，請市府提供不限品牌的電動機車補助方案，以符合公平原則。第三，請環保局儘速擬定計畫，並於開始執行後，每季向議會提出進度報告及青年就業效益分析。

基隆市長謝國樑表示，提供給市民免費不需額外負擔的電動機車，是基隆市政府對於市民的承諾，針對於議會納入更多廠牌的建議，市府也會積極辦理。