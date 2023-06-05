台中市第一大行政區「北屯區」6月2日人口數正式突破30萬人，民政局長吳世瑋表示，慶祝突破30萬人，第29萬9996至第30萬名設籍北屯區的民眾可獲得豐富好禮，5位幸運兒均為女性，其中4名為遷入人口、1名為台中市最大里北屯廍子里誕生的新生兒。

北屯區公所今（5）日在公所1樓廣場舉行揭彩慶祝活動，與市民分享人口突破30萬人的喜悅，吳世瑋祝賀北屯區持續蓬勃發展，盼成為台中29區的領頭羊。他表示，台中市人口持續穩定成長，其中北屯區更是受到民眾青睞，去年淨遷入人口4812人，為全台第2大移居熱點。

吳世瑋說，市長盧秀燕上任以來推動北屯區各項建設，包括推動10期重劃、廍子區段徵收、捷運機廠區段徵收、14期市地重劃、台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及各重要道路開闢等交通利多；另去年開工的北屯國民運動中心，及目標今年開工的台中巨蛋都在北屯區，全區交通、公共建設與商業機能陸續到位，成為民眾移居北屯的強烈誘因。

台中市北屯區人口數正式突破30萬人，北屯區公所在公所1樓廣場舉行揭彩慶祝活動。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

北屯區長歐陽明表示，第30萬名民眾原居住北區，於北屯區購屋遷入，相當幸運可獨得鑲有999黃金(3錢)紀念證書1幀、台中捷運365天無限卡1張、iPad等市價逾7萬元的豐富好禮。另，為慶祝北屯區人口突破30萬，北屯區公所預計7月於大坑新都公園舉辦草地音樂會。