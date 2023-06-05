黃潮鴻(中)在韓國亞青田徑賽為中華代表團奪下首面金牌。(中華田協提供)

2023亞洲青年田徑錦標賽在韓國醴泉郡第二天傳回佳績，目前就讀於新北市三重高中的「最強高中生」黃潮鴻，第二次試擲擲出72.85公尺，替代表隊拿下本屆賽事首面金牌。緊接著男子100公尺林柏勳與男子800公尺李安翊也都拿下銀牌，中華代表團至今1金3銀1銅。

沉寂一段時間的黃潮鴻，上個月底在台北國際公開賽擲出個人生涯最佳73.02公尺(800公克)，相隔一個多禮拜又在韓國擊敗各國好手站上頒獎台。三重高中教練林品妤表示，潮鴻是一位人來瘋的選手，雖然前陣子有些低潮，但只要來到大比賽就會非常亢奮，台北國際公開賽就是如此，這次到國外比賽讓他全身充滿著鬥志，第二次就能擲出72.85公尺成績，可見得他在最近狀態維持得非常好，接下來就要準備田徑協會安排潛優移地訓練，希望他能把握住機會再創佳績。

中華隊總教練邱為榮說，黃潮鴻是很優秀的選手，國中時期就嶄露頭腳，也是協會重點栽培的選手，很高興看到他連續兩場國際賽擲出好成績，期盼能接下鄭兆村與黃士峰的棒子，成為台灣男子標槍界的明日之星。

除了黃潮鴻外，男子100公尺林柏勳在決賽跑出10.42秒，僅次於日本選手的10.37秒，獲得銀牌；男子800公尺李安翊以1分49.44秒再添1銀，加上昨日女子標槍朱品勳49.38公尺銀牌，男子400公尺陳政安47.33秒銅牌，中華隊截至目前為止1金3銀1銅。

中華隊領隊林榮祿表示，依照往例，凡是奪金的選手都可獲得500美元獎金、銀牌選手300美元獎金、銅牌選手200美元獎金，鼓勵選手們能再接再厲突破自我極限。