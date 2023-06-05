台北市第五選區（中正、萬華）競爭激烈，民進黨以台北市議員吳沛憶出戰，國民黨目前則有台北市議員鍾小平、應曉薇和郭昭巖爭取提名，此外還有媒體人于美人。鍾小平5日前往吳沛憶服務處，邀請吳沛憶進行辯論。吳沛憶則大酸，鍾小平來訪服務處是他的自由無法阻止，但等國民黨人選確定後再討論，比較不浪費時間。

鍾小平今日下午前往吳沛憶服務處給予「辯論會戰帖」，鍾小平指出，吳沛憶2天前獲民進黨提名，恭喜吳，而吳日前說，對手鎖定于美人、鍾小平，既然如此就開大門、走大路，雙方就兩岸、九二共識、萬華都更等議題，辯論內政、兩岸及美中台等事，待國民黨正式提名後，再找于美人世紀辯論。

但國民黨今日下午進行第五選區協調，若最後徵召其他人選，是否還會進行辯論？鍾小平回覆，就讓被提名的人來辯論，他也願意幫忙鋪陳、跑腿。

吳沛憶辦公室則拿出「戰帖登記處」盒子，收下辯論會戰帖。吳沛憶說，服務處公開讓所有民眾來訪，聽說鍾小平要來，這是鍾的自由無法阻止，但國民黨初選競爭激烈，等人選確定再來討論，才不會浪費時間。

吳沛憶狠酸，鍾小平說她鎖定鍾，但她覺得她比較像是被鎖定，不太了解鍾為什麼有這個想法，人選底定後，大家一起就地方建設、民眾權益討論是好的，但為了選舉炒新聞、蹭新聞，作秀倒是不必。國民黨表態的人選在地方都有基礎，都是大挑戰，會全力以赴。

至於未來辯論是否會邀請于美人？她說，中選會設有政見交鋒的平台，之後也可以來討論。