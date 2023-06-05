又到了鳳凰花開的時節，台東縣卑南國中5日舉行畢業典禮，畢業生代表致謝詞時，以幽默的口氣說「檳榔長大是椰子」，而班導師則是忍不住哽咽，台下畢業生大喊「老師不要哭」，在歡笑與淚水交織中，畢業生帶著滿滿的祝福步出校門，踏上求學之路的另一階段。

台東縣卑南國中84名畢業生帶著滿滿的祝福步出校門，踏上求學之路的另一階段。（蕭嘉蕙攝）

卑南國中第53屆畢業典禮，全校學生頭上戴著卑南族的花環出席，校長陳文靜期勉畢業生邁向人生的另一個階段，要帶著三顆心， 一顆熱愛生命、與時俱進的心，儲備未來面對挑戰的能量；一顆感恩的心，感謝父母的培育，師長的教導、同學的相互扶持，最重要是將來有能力時還有一顆回饋的心。

卑南國中第53屆畢業典禮，6月5日在活動中心隆重舉行。（蕭嘉蕙攝）

會中頒發獎項，郝晨安、林芯羽、賴韻方、張攸旋、周怡婷5人獲得縣長獎；陽景瑜、陳怡蓁、呂林奕岑、王紫芸5人獲得議長獎，另外市長陳銘風也親自到場頒發市長獎，並祝福畢業生們鵬程萬里。

三位畢業生代表在致詞時，回憶起國中三年生活的點點滴滴，在7年級時打掃校門口的人行道，當時檳榔樹的葉子很多掉在地上，有一位同學突然說：「檳榔長大是椰子」，大家哄堂大笑「同學，經過3年，你知道檳榔不會長成椰子嗎？」幾位班導師真情流露，都忍不住哽咽，畢業生在台下大喊「老師不要哭」。

「看那紅色蜻蜓飛在藍色天空 遊戲在風中不斷追逐牠的夢」，在「紅蜻蜓」畢業歌聲中，卑南國中84位畢業生帶著滿滿的祝福，離情依依地走出校門，畢業典禮圓滿結束。