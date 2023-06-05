台中捷運今年5月10日發生建築工地吊臂掉落軌道事故，釀1死10傷，中捷事後持續檢討緊急應變措施，日前更全時段開啟駕駛台蓋板，而經過持續演練，中捷公司確認隨車員都已完成「開蓋按壓」訓練，在緊急情況時可於3秒內開蓋並按壓緊急剎車鈕，宣布6月6日開始將恢復駕駛台蓋板關閉措施。

台中捷運公司表示，在事故發生後陸續提供共9條標準作業程序精進作為，其中1項為將駕駛台蓋板全時段開啟，此措施過去是在颱風來襲時的應變作為，可縮短隨車員按壓緊急剎車鈕時間，而經過持續滾動檢討，並確認隨車員在蓋板蓋上但不上鎖的情況下，可於3秒內完成按壓緊急剎車鈕的動作，決定取消開蓋作法。

中捷公司強調，過去駕駛台蓋板鎖住的情況下，隨車員要按壓緊急剎車鈕約需花費20秒，現在蓋上但不上鎖，只需3秒就可按壓，中捷也已在蓋台、車廂地板張貼公告，提醒旅客不要隨意開啟蓋板，並隨時保持駕駛台前方區域淨空。

中捷公司指出，包括北捷文湖線、新北環狀線都屬於中運量無人駕駛系統，目前中捷公司已經與北捷、新北捷及施工單位北捷局研商加裝月台緊急停車按鈕、研擬裝設智慧型障礙物辨識裝置，盼強化行車安全。