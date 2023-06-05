韓團「大國男兒」成員Jay、Karam、仁俊近日因參加選秀節目《PEAK TIME》，以堅強歌唱實力再次吸引大眾目光，暌違12年，將於7月15日來台舉辦粉絲見面會，主辦單位為確保觀眾權益，本次售票將採實名制，3人也特別錄製影片向台灣粉絲問候，除了聊到對台灣粉絲的印象以及下個月即將訪台的心情外，更提前預告這次有為粉絲準備了華語歌。

仁俊表示台灣粉絲平常感覺很文靜，但當看到團員們的表演時又會給予很多熱情的支持，對於這種可愛的落差感印象深刻，Karam則說台粉們給予情感上的鼓勵讓他相當感動，Jay表示都有看台灣粉絲寫給自己的信，其中不少人會積極把心情透過文字豐富地表達出來；被問到即將到來的台灣行是否有特別想吃的美食和想去的地方，仁俊迫不急待回「吃芒果冰和逛夜市」，Karam笑說，要和仁俊一起逛夜市以及吃牛肉麵，Jay除了也想去夜市之外還說出「想吃餅乾」的逗趣答案。

近期韓國人風靡來自美國二戰後的16型性格測試「MBTI」，在被問到三位成員的「MBTI」是什麼時，仁俊回答是具有 「承擔責任」特質，個性外向但關注細節，理性且重視判斷特質的「ESTJ 」；Karam和Jay則是具有「教師」特質，個性開朗，天生領導力強且有同理心，會包容別人情緒的「ENFJ」，三人都覺得測試結果確實和自身個性滿像的。

這次大國男兒二代團再出發，無論在歌曲或舞蹈方面的分配都與過往有所不同，Karam表示雖然團員數從5人變成3人，但因為實力上進步很多，歌唱舞蹈方面反而變得更輕鬆簡單，在分配上不會擔心誰有不擅長的部分，只要看誰適合就好，所以討論上變很快，對於如今的成長充滿自信與肯定。他們也再次向台灣粉絲喊話，表示很快就要來台灣和大家創造美好回憶，敬請期待3人的精彩表現。

「JAY x KARAM x INJUN Fan Meeting IN TAIPEI」將於7月15日在台北NUZONE展演空間舉辦，門票於6月18日在KKTIX及全台全家便利商店開賣，票價與福利等相關資訊近期將公布於主辦FU Entertainment臉書粉絲專頁。