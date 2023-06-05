今年是諾曼第登陸戰的79周年，有 40 多名年近百歲的二戰美國老兵，在6月6日的前夕，前往當年的戰場憑弔。諾曼第海岸的附近小鎮Sainte-Mere-Eglise也動員歡迎人群迎接，鎮民們對老英雄鼓掌，並高呼感謝之語，包括法語的” Merci”與英語的” Thank you”，孩子們也揮手致意，許多人要求與老英雄們合影。

美聯社報導，這場活動是非營利組織「最佳防禦基金會」( Best Defense Foundation)所發起的，他們招待老兵們每年回到諾曼第，並舉行紀念活動。基金會主席愛德華(Donnie Edwards)說：「對我們來說，每一年都是重要的一年。」

戰爭已是近80年前的往事，因此老兵們的年齡近百歲，更使得基金會認為，每一年的活動都要格外重視，「沒有什麼事可以保證。我們希望盡力提供他們愉快的紀念活動。」

在一處可以俯瞰猶他海灘的地方，已樹立著美國海軍紀念碑，老兵們在碑前舉行簡短的儀式。碑上寫道：「在此犠牲的人們永遠不會被遺忘。退伍軍人將永遠受到尊重。」

一些將近百歲的老人要求志願者陪伴他們在廣闊的沙灘上，並談論著當年的戰場經歷。

諾曼第附近的小鎮鎮民歡迎老英雄到訪，並教育孩子要記得盟軍當年的戰役與老兵的貢獻。(圖/美聯社)

98 歲的亞科維諾 (Matthew Yacovino) 說，那一天，他弟弟參加搶灘作戰，所乘坐的吉普車被炸毀，差點喪命。「駕駛當場陣亡，車上的所有人被炸飛，我弟弟倒在沙灘上昏迷不醒，所幸後來醫護兵把他救了回來。」

亞科維諾當天也在諾曼第，但是不在海灘，而在天空，他本人擔任的是轟炸機空勤人員。

99歲的吉布森 (Robert Gibson)， 對諾曼第登陸戰的記憶就更加鮮明，他在1944 年 6 月 6 日，與其他 15萬名盟軍士兵，一起登陸海岸。「在我們之前的登陸艇被砲火擊中，在我們面前沉沒，許多士兵跟著登陸艇一起沉沒，我的登陸艇是撞開了許多屍體才上岸的。我們當時只有 18、19 歲，我很高興我做到了。」

同樣99 歲高齡的內格拉(Andrew Negra)在當年也是猶他海灘的一名士兵，他是他所在營中唯一至今還活著的成員。他迎著風，在沙灘上走了幾分鐘，他說：「我們失去了很多。而我在這裡。」 內格拉的部隊持續往東前進，他的師於 1945 年 4 月到達德國東部。

代號「大君主行動」(Operation Overlord)的諾曼第登陸戰，是盟軍開拓西線戰場的重要一步，15萬名部隊由 7,000 艘船運送，分別前往5處登陸點，代號為奧馬哈、猶他、朱諾、寶劍，以及黃金。雖然盟軍情報部門已經誤導德軍，誤使德軍的多數防禦部隊部署在加萊，但是諾曼第的守衛力量仍然很可怕，僅在6月6日那一天，就有 4,414 名盟軍士兵喪生，其中 2,501 人是美軍。超過 5,000 人受傷。在德國方面，數千人傷亡。

美國參謀長聯席會議主席米利上將(Mark Milley)也發表諾曼第登陸的紀念講話，他強調了紀念活動的重要性，「以永遠記得前輩們所做的努力，以及所堅守的價值。」

「他們的努力奮戰，使得法西斯主義和納粹主義沒有繼續控制歐洲，我們都知道，他們取得了勝利。」