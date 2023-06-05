「科莫多-2023」多國海上聯合演習（2023 Multilateral Naval Exercise Komodo MNEK）5日在印尼登場，並舉行國際閱艦式，中國與美國雖存在歧見，但都派軍艦參加，中國海軍出動湛江艦、許昌艦。

演習為期4天，在分隔蘇拉威西島和婆羅洲島的望加錫海峽（Makassar Strait）舉行，36個國家參加，開幕式結束後，各國海軍代表登上檢閱艦，駛向檢閱海區，來自包括印尼在內的13個國家共有40多艘艦艇接受檢閱。

湛江艦艦員葛旭晨說，能夠參加多國海軍聯演，展示中國海軍官兵的良好形象。

演習分為港岸階段和海上階段，多國海軍將圍繞海上攔截、海上搜救、損害管制等展開海上階段的聯合演習。

據新加坡聯合早報網報導，美國駐雅加達大使館發言人4日說，此次演習將讓美國和「志同道合的國家、盟友和夥伴聯手」，著手應對共同的挑戰，如進行人道主義救援和災難應對。

印尼海軍發聲明說，這場多邊軍事演習是一項「非戰爭軍事訓練」，旨在加強各國在本區域的海上合作。

首屆科莫多演習於2014年舉行，共有18個國家參加。截至2020年8月，約有54個來自亞洲、美洲、歐洲、非洲的國家參加這場聯合軍演。