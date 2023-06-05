「晶悅首發」位於台南高鐵特區，建商自行負擔高額檢驗費用，聘請國際間最具公信力的SGS為公設區域做全方位檢驗，該案獲得「SGS建物生產履歷」，真正實現安心居住的想望，這也是區域內首座SGS檢驗住宅。

橫跨3個世紀、成立逾120年的瑞士SGS集團，集測試、驗證、檢驗、查證於一體，提供公正的第三方認證。「SGS建物生產履歷」針對建築物的重要環節，以嚴格縝密的態度和科學檢測方式，品管每項工程細節，提升建築品質與市場價值，更為居住安全把關。

「晶悅首發」聘請國際間最具公信力的SGS為公設區域做全方位檢驗。（柯宗緯翻攝）

住宅大樓的SGS檢驗分為兩類，一為針對公設的驗收，由專業人員以科學檢測方式，使用專業儀器和數據佐證，於各公區域進行詳盡的檢測；另一種則為檢測各戶住家，並在通過檢驗後，由SGS集團核發「SGS建物生產履歷」，作為建築物的查核證明。一般核驗所有公設的排程，都是管委會成立之後，再由管委會出資進行驗收。

「晶悅首發」自行負擔高額檢驗費用，聘請國際間最具公信力的SGS為公設區域做全方位檢驗，自材料到建造的各項環節中層層把關，包含石材、建材、消防設施、機電設備等，不僅主動展現不同一般的用心與誠意，是市場上相當難得的創舉。

核查完畢後，將資料逐一紀錄造冊，於交屋時戶戶核發「SGS建物生產履歷」，使居住者能完整瞭解建物的興建過程，真正實現安心居住的想望。

「晶悅首發」基地位於台南高鐵特區歸仁五路與高發二路口，基地面積約2600坪，為地上13層、地下2層之建築。主力坪數為二房23~27坪、三房37~38坪，採飯店式管理服務。