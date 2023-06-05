台中市梧棲大排近期屢傳魚群暴斃，5日上午又出現大量魚屍，在日曬下發生濃厚臭味，令人作嘔，一旁的梧南國小師生只能掩鼻進校園。市議員楊典忠指出，5月中在議會提出質詢，當時副市長王育敏說兩周內請環保局會同其他局處研商整治對策，沒想到之後天天通報有死魚，痛斥市府失職。

台中市梧棲大排近期屢傳魚群暴斃，在日曬下發生濃厚臭味，令人作嘔。（陳淑娥攝）

今日上午梧棲大排出現濃濃死魚臭味，由於梧南國小就在大排旁邊，許多家長帶著小孩掩鼻進校園；民眾楊先生說，最近大排天天有死魚，今天一早陽光曝曬魚臭味更重，海風吹來要學生如何上課。里長林槐庭則說，市區河川會這樣天天魚群暴斃嗎，為什麼海線梧棲大排死魚撈不完，海線是二等市民嗎？

台中市梧棲大排近期屢傳魚群暴斃，在日曬下發生濃厚臭味，令人作嘔。（陳淑娥攝）

市議員楊典忠今親自到梧棲大排打撈死魚，了解市府處理程序。他表示，環保局最近一次梧棲大排水質檢測就是嚴重汙染，5月中在議會質詢，當時副市長王育敏說兩周內請環保局會同其他局處研商整治對策，沒想到之後天天有死魚，且環保局未曾針對河川汙染監測結果開會檢討改善。

市議員楊典忠今親自到梧棲大排打撈死魚。（陳淑娥攝）

楊典忠強調，河川汙染問題 要找方法不是找藉口，海線多民眾使用地下水，河川排水還在灌溉使用，希望市府要重視海線河川水質改善，加速汙水下水道建置。

台中市環保局指出，梧棲大排主要汙染來源為生活污水，其次為事業廢水。此次死魚事件研判為上周六豪雨夾帶大量泥沙，沖刷入梧棲大排造成魚群死亡，水利局已調派人力清理，並協調雇工優先清理人口稠密處梧南國小周遭區域，盼能於6日清理完成。

環保局強調，以往死魚原因常為高溫缺氧或大排感潮河段漲退潮鹽度因素及水利構造物所造成缺水，該局於6月1日召開跨局處研商會議，召集市府水利局、經發局，以及農水署、第三河川局、台中港關連工業區服務中心、經濟部加工出口區管理處中港分處舉行「梧棲、大肚、龍井等大排汙染改善研商會議」，訂定專案辦理措施，由環保局辦理專案稽(巡)查作業，建置溝通聯繫平台，執行科技監測。

環保局進一步說明，市府水利局短程措施為儘速評估原梧棲大排水質改善工程提升處理量能、辦理清淤作業，立即改善大排水質；中程措施為既有設施功能提升或優化，或向中央申請經費辦理大排截流或設置污水處理設施；長程措施則是爭取中央經費，加速辦理設置公共汙水下水道系統。