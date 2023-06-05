北市天母某知名百貨3日下午4時許出現變態男子，尾隨5歲女童在廁所門口觸摸下體，一旁9歲的姊姊大聲尖叫，嚇跑變態男子，警方查出是一名領有身心障礙手冊的男子犯案，5日下午已帶回派出所，訊後將依違反性騷擾防治法送辦。

家長貼文，在某百貨公司7樓，一名身材瘦瘦，穿著紫色上衣，戴黑眶眼鏡，脖子上還戴著紅色帶子的識別證，站在女廁外的走廊等待，經過2到3分鐘，強行拉住妹妹下手，「我實在無法想像，她如果尾隨進去，關上門對孩子下手那該有多可怕，也好自責沒有陪著孩子進去，希望警察能找到這個專挑小孩下手的罪犯，給他應有的懲罰」。

警方依違反性騷擾防治法受理，根據男子行經路線，鎖定變態男子的身分，5日中午在男子住處逮人，現已帶回派出所釐清案情，據悉該名變態領有身心障礙手冊，大約30多歲，警方還在釐清是否涉及刑責較重的強制猥褻罪。

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