有電視購物小天王之稱的「阿國」，秉持回饋社會的感恩心，關懷會員不幸罹患癌症的家屬或朋友，無償無限制提供術後恢復體力的高單位營養品，希望患者早日重獲健康。他強調，這是他自我許下的心願與承諾，一定會做到經濟撐不下去為止。

阿國出身一般家庭，從小熱愛歌唱，曾在各大餐廳、舞廳與紅包場駐唱，直到現在全心在電視購物頻道發展，過程中碰到許多貴人相助，也非常認同「取之於社會，用之於社會」的理念，因此在事業小有成就後，一直思考要如何盡自己棉薄之力，參與社會公益。

有電視購物小天王之稱的「阿國」，秉持回饋社會的感恩心，免費送癌友高檔營養品。（阿國提供）

他提到，常聽到身邊親朋好友罹癌後，不但心情大受影響，原本幸福的生活業被打亂，尤其除龐大手術、標靶藥物與住院費用難以承擔之外，化療後身體恢復狀況也攸關復原的進度，再加上必須勞神細心照顧，往往會讓全家陷於愁雲慘霧之中。

會有做這次公益動機，阿國說，他進入電視購物圈後，接觸到一些高檔的營養商品，於是興起以免費贈送的方式回饋一萬兩千位會員，只要會員提出自己或家人甚至朋友罹癌的就醫證明，他就義務無限制提供醫院指定等級的術後營養品，對於家境不是很好的家庭可以大大減輕經濟上的負擔。

阿國笑說，免費贈送的高檔營養品是非賣品，出發點並非替商品打廣告，而是真心想從支持疼惜他的會員身上先做起，爭取廠商全力贊助，希望從純慈善公益的角度，盡一分企業與個人的力量，讓所有人都能像他的購物節目名稱「美麗人升」一樣，擁有一個自己的「美麗人生」。