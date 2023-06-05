隨著高齡社會來臨，桃園市為照顧銀髮族，6月起啟動「高齡友善換居專案」，讓長者以「以屋換屋」入住更好的居住環境，且因應開放長者入住社宅，一併檢討社宅租期，銀髮長者和新住民等的租期，自現行制度的6年延長為12年，全力照顧弱勢。

桃園市住宅發展處指出，考量長者多住在沒電梯老宅，上下樓梯不方便，中央2021年在包租代管政策下推出「以屋換屋」方案，鼓勵身障者及銀髮長輩搬遷到有電梯的房屋，上下樓更順暢無礙，但因仍是要媒合到其他房子，且長輩們多認為「金窩銀窩不如自己的狗窩」，近2年下來媒合率仍掛零。

桃園市在中央包租代管政策下增加「社會住宅」選項，同樣鼓勵長者將自有住宅交由市府委託的包租代管業者幫忙媒合管理，銀髮長輩則換居至市府興辦的社宅，不但享有「通用設計」，地坪無高低落差、防撞防滑防跌、更衣室方便穿脫輔具，是全齡安心宅，「以屋換屋」除了免費住之外，租金更有可能讓長者多一小筆生活費。

住宅發展處進一步解釋，桃園全面改採6級租金，視收入決定房租，最便宜的租金甚至僅市價3折，對於沒有收入的老人家非常友善，假設以最便宜的1級租金入住八德三號18坪的一房型，每月只要2200元，長者原有的老宅，若房況佳、座落區位好，順利出租到7000元以上，剩下的4800元全歸長者所有，不少老透天甚至都能出租到萬元以上，多的「買菜金」不容小覷。

住宅發展處指出，6月起推動「高齡友善換居專案」，市府也積極引進社區照顧關懷據點、銀髮人才服務據點等友善長者的社福資源，進駐到各個社會住宅，要讓長者入住社宅能就近獲得照顧與關懷。

除此之外，社會住宅自今年6月1日起，凡續約時符合弱勢身份、65歲以上長者或新住民等資格的政策戶，且承租期間無違規紀錄或無積欠租金，可延長租期，最多得續約3次，意即自現行制度的6年延長為12年。此外，為強化照顧新住民家庭，也開放家庭成員有中華民國國籍者可申請入住社宅並享有政策戶身分優惠。

「高齡友善換居專案」申請資格：

（一） 申請人為年滿65歲之中華民國國民。

（二） 申請人限於本市持有1戶自有住宅且該住宅應取得本府包租代管出租資格。

（三） 申請人及家庭成員需於本市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅。

（四） 平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準之三點五倍（112年為5萬5920元）。

（五） 不動產總價值則應低於本市中低收入戶家庭財產之財產一定金額（112年為580萬元整）。

「高齡友善換居專案」於6月1日開放受理，有意願的民眾請至桃園市社會住宅服務中心辦理「租賃簽約管理」事宜，詳細資訊可查詢桃園市社會住宅服務中心網站專案公告（網址：https://ppt.cc/f9a7Mx）。