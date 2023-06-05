搶攻畢業季謝師餐飲商機，天成世貿國際會館即日起至9月30日推出「青春洋溢謝師饗宴」，中式宴席每桌8,800元起+10%、百匯自助餐每位880元起+10%，除主廚團隊烹製佳餚，席間果汁無限暢飲，免費提供影音視聽設備，6月30日前完成預定並付款，享早鳥優惠加贈迎賓雞尾酒，多元的宴席型態滿足不同需求，為師生打造熱鬧愉悅的歡聚時光。

天成世貿國際會館週一至週四中式宴席每桌8,800元+10%，精緻佳餚有匯聚油雞、軟絲、叉燒、蓮藕、秋葵的感恩謝師迎賓盤、清爽溫潤的時令鮮筍燉雞湯、滋補養氣的淮山猴菇軟排盅、霸氣十足的蒜香群菇戰斧豬、鮮甜海味的樹子風味海上鮮，另外還有天成美酥炸雙拼、琥珀翠綠櫻蝦糕、菌菇蟹粉煨瓜排、杏仁蔓越莓馬芬、寶島季節鮮果盤。週五至週日每桌10,800元+10%，週末謝師恩，菜色再升級，可以品嘗到飯店招牌天成佛跳牆、無錫嫩子排等經典菜色，凡平日預訂桌席達5桌，享可樂或雪碧軟性飲料升等無限暢飲。

天成世貿國際會館平日週一至週四滿40位即可包場舉辦自助式饗宴，專案每位880元+10%菜色匯聚各式異國佳餚，包含廣式香嫩蔥油雞、泰式涼拌海鮮總匯、日式散壽司、義式卡布里番茄乳酪、義式甜蝦奶油義大利麵、脆皮德國豬腳佐酸菜等多道熱食，另外也有紹興醉蝦、鬆餅酸奶燻鮭魚、自助沙拉吧、精選炸物，飲品則有咖啡、紅茶、果汁無限暢飲，飯後甜點再以香草泡芙、烤布蕾、蛋糕、蘋果塔為餐敘完美句點；假日週五至週日，每人加價200元菜色升級，嘗的到外酥內嫩招牌片皮櫻桃鴨，師生歡樂聚餐格外豐盛飽足，為謝師饗宴留下難忘回憶。