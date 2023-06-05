殲-20在中國防空識别區驅離外機

「德國第二電視台」（ZDF）說，3名訓練有素的德國前戰機飛行員正在中國，而他們都知道北約（NATO）機密。其中彼得（Peter S.）和亞歷山大（Alexander H.）是「颱風」戰機教官，而德克（Dirk J.）則是「龍捲風」（Tornado）戰機飛行員。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，這3人都和2016年在美國被判犯下間諜罪，不久便被引渡回國的中方間諜蘇斌（Su Bin）接觸過，並有商業往來。這3名德國飛行員都和諾典科技有限公司（Lode Technology Ltd.）達成協議，成為「約聘航空顧問」，而蘇斌是諾典的主要股東。

或許調查亞歷山大留下的文件能看出，起碼他，甚至3名德國飛行員在中國的確切下落。亞歷山大從德國東北部的港都羅斯托克（Rostock）遷居中國東北的齊齊哈爾，而附近有部署殲-20戰機中隊，還有殲-11戰機的空軍基地。

但這並不是陸企聘僱外國飛行員，以擔任中方飛行員「顧問」，洩漏西方空中戰術機密的首例。去年和今年都傳出，英國「颱風」戰機飛行員獲聘前往中國提供訓練。另有消息說，獲聘的澳洲飛行員去年10月底抵達中國。而據路透報導，至少有30名英國和澳洲飛行員在中國。

解放軍殲-20隱形戰機

分析指出，由於今年4月解放軍舉行大規模繞台軍演，德國飛行員在訓練解放軍飛行員的消息傳出，格外令人憂心。

德國有法律明文規定，國內軍方人士，尤其是飛行員，通常在他們41歲退役後，有義務要報告私人活動。然而，德國媒體並未評論，這3位德國飛行員是否做到了。儘管德國媒體緊追不捨，但只有彼得透過公關顧問，向《明鏡周刊》（Spiegel）發表了言簡意賅的談話，強調自己並未向中方洩露任何軍事機密。此外，他說，在中國的訓練無關機密，並納了稅。

而相關消息讓柏林了解到，北京願意花錢請「外國顧問」。德國綠黨議員諾茨（Constantin von Notz）便直言：「要是在這種情況下，中國砸錢延攬知悉北約等情資的外國專家，那你應該擔心死了。」

德國國防部雖不願就特定的案例評論，但證實中方透過外國機構，設法聘僱北約前飛行員當教練。而這也影響了德國空軍前飛行員，顯然其中潛藏著不單教授基本飛行技巧，還有相關戰術，技術和流程的危險。

另一方面，調查顯示，3名德國空軍前飛行員在退役後，開設了顧問公司，而他們為了避稅，在塞席爾（Seychelles）共和國註冊。