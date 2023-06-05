桃園機場公司今（5）舉辦「111年度桃園國際機場服務楷模頒獎典禮」，歷經3年疫情，機場再現人潮，桃機表示此次是為了肯定50名優秀的同仁，包括幫老夫妻扛行李的計程車司機、為同仁量身打造防疫隔板的地勤人員、協助失智症德國婦人轉機返回1萬公里遠家鄉的移民署科員等，貼心服務讓旅客留下深刻印象。

機場公司董事長楊偉甫表示，「桃園機場服務大聯盟」身處國門第一線，防疫期間守護國門，解封後迎接復甦新象。桃園機場ACI／ASQ評比與Skytrax成績備受肯定，榮耀屬於桃機所有工作人員。桃機5月旅客人數已突破千萬人，預估年運量達2800萬人次，服務也將持續提升。

獲獎的計程車司機李苔鈞主動加入防疫車隊行列，曾經載著一對年近八旬的老夫妻返回高雄旗津家，再幫忙抬5大箱行李爬樓梯到四樓，結束後返家已逾凌晨2點；內政部移民署國境事務大隊特殊勤務隊科員黃翊鈞，曾協助1名失智症德國籍婦人返回1萬公里遠的家鄉；昇恆昌顧客服務員陳宜雯協助1名旅客地毯式搜尋找回護照和登機證，旅客事後特地寫信致謝。

中華航空地勤服務處標準組督導員李佑祥疫情期間拿著捲尺穿梭櫃台、幫同仁打造防疫隔板，協調分區辦公事宜；兆豐國際商業銀行桃園國際機場分行辦事員張銘汶，曾協助避免機場同仁被詐騙；交通部觀光局旅客服務中心服務員鄭淑錦疫情期間協助長年居住美國回台奔喪、須住進防疫旅館的老太太，令老太太哽咽道謝。

今年選出的楷模共分為12類，除「年度服務楷模」的選拔活動外，新增「防疫楷模」獎項，包含最佳服務獎26人及最佳防疫獎24人。桃園機場服務大聯盟包含聯新國際醫院機場醫療中心、長榮航空、星宇航空、外交部領事事務局、良福保全、采盟免稅商店、疾管署、防檢局、移民署、海關、機場公司、航警局等單位，讓旅客賓至如歸。