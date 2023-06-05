大武漁港是台東南迴地區唯一的漁港，長年飽受淤砂之苦，台東縣政府今年編列1300萬元預算，預計周三進行疏濬工程，不過漁民認為興建防坡堤才是治本之道，對此，縣府回應以工程手法攔阻漂砂，恐造成南興海岸侵蝕。

台東縣大武漁港港嘴淤沙無法通行，衝擊至少20名漁民生計。（蕭嘉蕙攝）

「從去9月底就塞了，就都沒有出港了，現在根本沒有收入」大武漁民劉明木無奈地說，大武漁港港嘴被淤砂堵塞長達9個月，頓失經濟來源。

台東縣大武漁港長年飽受淤砂之苦，漁民喊話興建防坡堤攔阻漂砂。（蕭嘉蕙攝）

大武漁港是台東南迴地區唯一的漁港，因漂砂問題嚴重，屬於易淤港，台東縣政府每年編列千萬預算疏濬。漁業科長陳文泰說，今年已編列3000萬經費，預計在周三動工清淤，清出的砂石則回填到南邊海岸線養灘，同時也積極引進SUP立槳水上活動帶動觀光產業發展，增加漁港的功能與價值。

「靠著幾千萬清淤，經過2個月又塞了，漁民需要的是能夠出海捕魚，水上遊憩辦活動1年只能辦1、2次，可以說效益短又小。」陳宗欽說疏濬工程和漁港轉型都是治標不治本的做法，漁民盼的是1年365天都能出海捕魚，建議縣府單位1次性投入經費興建建防坡堤，從根本解決淤砂問題。

面對興建防坡堤聲浪再起，陳文泰表示，大武漁港曾在2003年完成北攔砂堤95公尺，初期效果顯著，但2006年起漂砂問題再現，也就是說難以藉由工程手段阻隔砂源，且經過研究，若採用防坡堤工程攔阻漂砂，可能會導致南興海岸被侵蝕。

陳文泰說，縣府會持續研究解決方案，期間漁民可透過漁業署休漁獎勵金的補助方案來補貼生計。