日本動畫大師新海誠新片《鈴芽之旅》在台上映3個月口碑持續延燒，截至6月4日，全台票房已突破2.47億台幣，登上台灣影史日本電影票房第4名，全球票房更是超過3.2億美元（約台幣99億）。日本也於上個月上映由新海誠親自監修的重製特別版，共有273個鏡頭畫面重新繪製，日前日本官方推特釋出幾張重製的照片與影像，讓觀眾頻敲碗想在大銀幕上親見，《鈴芽之旅 重製特別版》台灣上映日期終於在今正式公布。

《鈴芽之旅 重製特別版》共有273個鏡頭畫面重新繪製。（摘自官方推特）

除了許多作畫細節的精修以外，鈴芽在乘坐新幹線時，還多了其他乘客戴上口罩的畫面，新海誠說「在新冠疫情期間進行製作的這部作品，我們決定不描繪口罩，原因是考慮到作品可能在疫情結束後公開，以及這部作品以另一種災難『地震』作為主題的原因，而鈴芽戴上口罩，本來的用意是因為她離家出走需要喬裝一下。然而，公開已經過了數個月，新冠疫情也漸漸成為過去的歷史，我們開始認為應該在電影中保留痕跡。原因是因為《鈴芽之旅》是發生在12年前的震災世界的故事，應該與現實緊密相連。因此，對一些場景進行了修正，為角色添加了口罩。」另外，芹澤的年齡與髮色修改、芹澤開車時下著雨的雨痕，以及鈴芽在後門，廢墟水面的波紋修飾等等超過200多個鏡頭的作畫調整，都讓重製特別版呈現更細膩。

《鈴芽之旅 重製特別版》將於6月9日在台上映，於影城開放場次售票起，凡購買《鈴芽之旅 重製特別版》6月9日至15日的電影票1張，即可兌換領取「新海誠感謝明信片」1張，數量有限，贈完為止。