面對聊天機器人ChatGPT、輝達創辦人黃仁勳帶來的生成式AI(人工智慧)熱潮，政府智庫智策會也正著手草擬該會首個「AI治理指引」，預計8月出爐。內容將涵蓋AI帶來的隱私、侵權、安全、正確運用、資料外洩、企業應對等指導，作為各大產業未來引進AI應用的準則。

資策會副執行長楊仁達表示，雖然清大、台大都已經有出約3頁的AI指引，然後各所教師再依據去推操作指引，作為內部使用AI規範。但這是因為教學研究單位有專業與資源，可是多數企業並沒有，也是資策會要出一個AI總論指引原因。

他進一步說明，主要是生成式AI應用面廣大，要如何使用不出錯誤導、會不會侵犯隱私、智財權等，還有資安外洩等，都需要有一個指引，給想做AI的企業有個依循。

未來AI指引內容，楊仁達說會包含基本觀念、趨勢，不同產業工作衝擊，AI應用首要關切理解事項，以及企業對應能力養成等。會有原則大項與操作子項，會是至少2、30頁的完整指引。

資策會預計8月份發表這份「AI治理研究總引」，楊仁達表示，屆時會轉給資訊教育顧問業當教材，去輔導產業，或直接整理給有需要企業。初步規劃指引不須付費取得，但企業有問題請提供進一步服務，才是有價(收錢)。