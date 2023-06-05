作為一個誕生不過十年左右的行業，網約車或將面臨新一輪供需關係的平衡調整期。長沙交通運輸微信公眾號今天（6月5日）發佈公告稱，自5月16日起，全市暫停受理網約車運輸證新增業務，此前已受理的按正常流程予以辦理。

據界面新聞報導，這則通知意味著長沙當地網約車運力或已出現飽和狀態，而這已經不是第一座對網約車運力增長按下暫停鍵的城市。此前海南三亞發佈官微消息稱，自5月5日起，暫停受理網約車經營許可及運輸證核發業務，已受理的業務將按照正常流程辦理。

對於相關業務的恢復時限，三亞和長沙列出了相似的條件。三亞方面表示，市交通運輸局將對本市網約車行業運力規模進行評估，根據評估結果科學制定網約車運力發展規劃，相關業務恢復時間另行通知。長沙方面同樣表示，相關業務恢復辦理時間及具體要求，將在運力評估完成後適時通知。

據《中國新聞周刊》報導，此前東莞、溫州、濟南、遂寧等多地已相繼發布網約車飽和預警，提醒當地網約車單車日均接單量不足10單。《經濟觀察報》總結稱，從2022年開始，十餘個城市相繼發佈預警：網約車需求已接近飽和，建議謹慎考慮加入這一行。2023年以來，已有四個城市相繼發佈飽和預警。

其中，東莞市交通運輸局發佈的監測信息顯示，2023年一季度，全市77.3％的網約出租車每天接單不足10單；日均訂單大於或等於10單的網約車中，單車日均營收約260.83元（人民幣，下同）。

報導稱，一邊是需求不足，一邊是供給穩步增長。大陸交通運輸部發佈的4月份網約車數據顯示，截至4月30日，各地共發放網約車駕駛員證540.6萬本，網約車運輸證230萬本，環比分別增長3.4％、2.2％。這兩項指標在三月底分別是網約車駕駛員證522.9萬本、車輛運輸證225.0萬本，一個月內各自增長了17.7萬本、5萬本，環比增速均高於3月。

報導稱，一名北京本地網約車司機透露，暫時還沒有感受到明顯的接單壓力，不過一直以來都是「熬時間」才能「出流水」，一天大概會開上12個小時才能有相對可觀的收入。

綜合多方消息來看，網約車運力飽和或許還沒有成為一線城市的普遍現象，但在更廣泛的三、四線城市，這種信號已經強到有關部門能夠捕捉，並必須向市場強調，而這一動作也有可能成為其他三、四線城市後續跟進的方向。

報導稱，這背後到底是供給過剩還是需求減少，需要時間來判定，但作為一個誕生不過十年左右的行業，網約車或將面臨新一輪供需關係的平衡調整期。