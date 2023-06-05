《最佳利益3-最終利益》上周六（3日）公視首播，温昇豪飾演的趙立廷為保護方箏（天心飾），在《最佳利益2》追蹤浮屍案後續被殺手盯上，落海失蹤生死未明引觀眾熱議，前兩集登場即刷新上一季最高收視率，其中鍾欣凌飾演名編劇，長期受到演員老公藍鈞天家庭冷暴力，後更因無法忍受對方外遇而決定痛下殺手，謀殺親夫未成後依舊「入戲」地活在自己編劇的美好幻想中奪下收視高點，網友直呼「好變態！」、「令人毛骨悚然」。

第三季開播後最受網友盛讚的即是鍾欣凌涉案的「水泥埋屍案」，鍾欣凌這次的演出有別以往討喜角色，發狠殺了長期侵占她物的小姑後，以水泥埋屍，更製作成水泥台墩放在客廳，伴屍半個月，若無其事的樣子讓網友頭皮發麻，紛紛驚嘆「好變態的婆婆，演的真好」、「直接活埋，好恐怖的編劇」。鍾欣凌笑說，聽到自己要去殺人時覺得怎麼那麼恐怖，但其實自己跟著劇本走反而沒那麼可怕，因為會知道馮思雯真的是「不得不」，先生暴力、小姑偷錢欺負，別人已經騎到她頭上，「我一定是忍無可忍，跟著劇情知道這個角色滿可憐的，她其實真的被很多人拋棄跟看不起，雖然殺人是絕對不能做的事情，但你還是能理解她很多衝動是其來有自」。

劇情「水泥埋屍」還做成水泥台墩放在客廳，鍾欣凌也直呼看到劇本真的有嚇到，因為這些像是小說故事裡的劇情，但是現實上是真的會發生，回憶拍攝當下，鍾欣凌說劇組提供一大桶「火山泥」，讓她一層層倒在飾演小姑的馬宥漩臉上，她餘悸猶存道「真的很恐怖」，最後甚至真的擋到馬宥漩的鼻子，所以是真的呼吸困難，相當寫實，「尤其最後我是唱著歌把她埋起來，那已經不是殺紅了眼，那是在自己的世界，包括馮思雯還是可以坐在那裡繼續寫劇本、看東西，我覺得她的心灰意冷到了極致，真的是有別於以往演出的特別經驗」。

藍鈞天在《最佳利益3》差點被妻子鍾欣凌陷害溺斃。（群之噰傳播提供）

飾演鍾欣凌丈夫的藍鈞天則表示，每次和鍾欣凌合作都很愉快，也讚嘆她的演技沒話說，「我們浴室那幕是我要躺在浴缸裡讓水淹沒我。我在浴缸裡聽著她的獨白，心裡真的是怕得發毛。不過我最害怕的，還是我在水裡憋氣時間不夠，會打斷她的表演」。

這次他的角色同樣和以往不同，袁一帆設定是典型的自戀型人格，很多張揚的外顯狀態，都只是掩蓋內心的自卑，唯有透過欺凌妻子才能達到平衡，藍鈞天直呼得知要嘗試這樣的角色性格，讓他從一開始就很期待，也是演藝生涯的新挑戰。

溫昇豪劇中平安歸來，觀眾敲碗與天心復合。（群之噰傳播提供）

在第2季最後，趙立廷（温昇豪 飾）為救方箏（天心 飾）不幸遭槍擊墜海失蹤，最後答案揭曉，趙立廷歷劫歸來和方箏重逢，但因還身處危險，因此暫且隱瞞行蹤留在方箏處所，2人感情也逐漸升溫，究竟這對「神鵰俠侶」是否復合也成為網友期待的一大看點。網友熱烈討論「方箏會願意跟立廷復合嗎？」對此天心表示，方箏是在孤兒院長大的，遇到趙立廷後，覺得他是唯一可以信任的家人，沒想到趙立廷先前為了辦案而出軌「用身體交換情報」，面對家人的背叛，原生家庭帶給方箏的孤獨感就更加強烈，天心坦言趙立廷又回來，其實方箏內心是很矛盾的，因為已經受過一次傷，雖然已經結疤了，但疤還在那裡，方箏很掙扎到底該不該接受；一方面卻又很希望回到過去的親密時光，但又擔心如果又發生了同樣的事自己會承受不住。

溫昇豪劇中平安歸來，與前妻天心展開同居生活，感情增溫。（群之噰傳播提供）

劇中在趙立廷失蹤期間，方箏將他所有未完工作承攬下來，其中有如「台版N號房事件」的性交易致死案竟是熟人，前檢座之女齊言歡（喬湲媛 飾）因妨礙風化及過失致死遭偵查，方箏接獲檢座太太倪茹玫（方文琳 飾）的委託深入調查此案，並一步步突破齊言歡心房，最後得知這不單單只是一般仙人跳，背後還隱藏著盜攝性愛影片，宛如台版「N號房」的集體犯罪。

喬湲媛在《最佳利益3》因不雅片遭前男友威脅。（群之噰傳播提供）

喬湲媛說，要拍被性侵那場戲前，她做了滿多心理建設，也問了表演老師該怎麼表演會比較好，「雖然心理建設做了不少，但實際拍攝感受上還是相當恐懼的，但另一個內心聲音是我必須順著這份恐懼去感受齊言歡當下正在發生的事件，現在回想起來齊言歡內心是個強大且勇敢的小女生，謝謝妳讓我了解妳並認識妳」。

《最佳利益3-最終利益》下周將播出3、4集，首個案件聚焦在「醫院釘子戶案」，長期霸占病房又積欠費用的老奶奶病患吳劉妙（林乃華 飾），以諸多方式反擊院方不肯搬出，甚至對方箏口出惡言，在她這樣的行為背後，其實是一個家庭的悲哀；第4集則探討「私刑安樂死案」，集結尹昭德、黃瀞怡及楊子儀等金獎演員陣容，黃瀞怡飾演一名因遭遇酒駕車禍而全身癱瘓的病人，楊子儀是她的丈夫，原本一個幸福美滿的家庭因這場意外逐漸破碎，除了安樂死議題，「病患尊嚴」亦值得深思。

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