民進黨總統候選人兼黨主席賴清德日前指出，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，此言一出引起廣泛討論。民團表示，對賴清德的說法並不認同，但對核能在緊急情況下成為選項可以理解，不過民間團體在非核家園的立場上一致。

2023全國NGOs環境會議合辦團體今(5)日前往總統府與蔡英文總統進行會談，針對環保、能源、水資源、動保、土地等83項當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。

民進黨總統候選人兼黨主席賴清德日前指出，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，此言一出引起廣泛討論。圖為核三廠。（本報系資料照）

會後問及民團對副總統賴清德「核電機組維持緊急使用效能，以備不時之需」的說法，國策顧問施信民表示，雖然不能認同賴副總統的說法，但可以理解核電廠停機後做為緊急備用的選項。

施信民指出，核電機組運轉執照到期後就會進入除役階段，這是不變的，2025年核電就會全數除役，除非有極端情況出現，否則不可能有總統的緊急命令使其延役，賴清德副總統是站在總統的高度盤點台灣現狀，以及未來幾年內的發電設施，會和蔡英文總統重申落實非核家園的政策。

台灣公民參與協會何宗勲理事長指出，國家非核家園政策不變，蔡英文總統任內也確保非核家園目標，但明年新任總統上任後確實有可能改變，而民間團體在非核家園的立場不會改變，全球的普世價值就是非核。

何宗勲說，賴清德副總統提出來是站在總統的高度，民團在立場上可以選擇不接受，但就要面對支持者願不願意接受這樣的說法，「蔡總統現在重申非核家園其實沒差，反正她明年就卸任了」。