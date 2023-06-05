新光金經營權之爭進入最後階段，台新金董事長吳東亮今（5日）獲頒台北醫學大學名譽醫學博士學位，大哥、新光金創辦人吳東進親自到場支持。會後吳家人一同上台合照，也是吳東進與吳東亮在新光金爆發經營權之爭後首度同台合照。據了解，會後兄弟倆與北醫董事有聚會，不排除談到新光金經營權，兩人在股東會前和談機率大增。

新光金9日將舉行股東會改選董事，吳東進日前接受本報獨家專訪時「溫情呼籲」弟弟吳東亮，希望雙方能在股東會前坐下來和談，不要用選舉撕裂新光家族及企業，今天吳東進親自出席獲頒典禮支持弟弟，市場關注兩人是否今天有機會和談。

吳東進與吳東亮今日展現出深厚的兄弟情誼，吳東進除親自出席弟弟吳東亮的授贈典禮，在台下也舉著手機幫弟弟拍照，記錄下弟弟光榮的一刻，吳東進受訪時也表示「以東亮為榮」；吳東亮則在致詞時，公開感謝大哥吳東進，感謝吳東進在父親過世後，全力以赴，努力成就今天的新光醫院。典禮過後，兄弟倆與吳家人也在台上合照。

據了解，吳東進、吳東亮兄弟倆與北醫董事晚間有聚會，慶祝吳東亮拿到榮譽博士，也不排除會談到新光金經營權，兩人在股東會前談和機率大增。