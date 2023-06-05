佳世達表示，比較各項產品線，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案和網通事業都較去年同期成長，醫院營運表現健康。現有事業包括資訊產品、商業與工業用產品，均比4月成長，但相較於去年仍屬於庫存調整階段，目前優化營運體質並持續布局未來的成長動能。
佳世達5月營收172億元 月增7％
佳世達（2352）公告5月合併營收172億元，較去年同期減少12％，較上月成長7％。累計今年前五月合併營收836億元，較去年同期減少16％。
佳世達（2352）公告5月合併營收172億元，較去年同期減少12％，較上月成長7％。累計今年前五月合併營收836億元，較去年同期減少16％。
佳世達表示，比較各項產品線，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案和網通事業都較去年同期成長，醫院營運表現健康。現有事業包括資訊產品、商業與工業用產品，均比4月成長，但相較於去年仍屬於庫存調整階段，目前優化營運體質並持續布局未來的成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。