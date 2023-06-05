佳世達表示，比較各項產品線，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案和網通事業都較去年同期成長，醫院營運表現健康。現有事業包括資訊產品、商業與工業用產品，均比4月成長，但相較於去年仍屬於庫存調整階段，目前優化營運體質並持續布局未來的成長動能。

南亞科 5月營收23.09億元、年減62.74％
《半導體》南亞科5月營收今年最高 月增2.17%
NCCN加持 藥華藥5月營收4.18億創高、月增24％
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