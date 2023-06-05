由於全球手機市場低迷，大立光今年以來營收表現不佳，第一季營收91.3億元，年減10％；5月營收26.26億元，年減17％；1到5月累計營收146.34億元，年減11％。
外界預估，大立光力拚蘋果高端產品，可望拿下全部iPhone 15的潛望式鏡頭訂單。大立光評估，6月出貨動能比5月好。
大立光將於7日舉辦股東會，屆時股東也會關注營收相關問題。
光學龍頭大立光（3008）5月營收為26.27億元，月減9％，較去年同期年減17％，是2013年以來同期新低，前5個月累計合併營收146.35億元，較去年同期衰退11％。
由於全球手機市場低迷，大立光今年以來營收表現不佳，第一季營收91.3億元，年減10％；5月營收26.26億元，年減17％；1到5月累計營收146.34億元，年減11％。
外界預估，大立光力拚蘋果高端產品，可望拿下全部iPhone 15的潛望式鏡頭訂單。大立光評估，6月出貨動能比5月好。
大立光將於7日舉辦股東會，屆時股東也會關注營收相關問題。
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