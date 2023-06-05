由於全球手機市場低迷，大立光今年以來營收表現不佳，第一季營收91.3億元，年減10％；5月營收26.26億元，年減17％；1到5月累計營收146.34億元，年減11％。

外界預估，大立光力拚蘋果高端產品，可望拿下全部iPhone 15的潛望式鏡頭訂單。大立光評估，6月出貨動能比5月好。

大立光將於7日舉辦股東會，屆時股東也會關注營收相關問題。