國內「＃MeToo」雪球越滾越大，就連台大醫院都傳出性騷案件。台大醫學院教授黃韻如昨日在臉書上自曝，18年前也曾在院內遭某婦產科教授性騷擾，指控當時曾提報性騷，最後卻未能成案。台大醫院今回應，此案當年有經正式受理及調查並召開委員會審議，並非沒處理。

黃韻如表示，18年前自己擔任台大醫院研修醫師時，曾在一次的開刀房工作中，遭某位教授言語性騷擾，當時她站在教授身後觀摩開刀實況，對方卻脫口「今天怎麼這麼小」的評論(意指他無法從背後感知我的胸部大小)，隨後便向醫學院提出性騷擾申訴。

黃韻如指出，由於當時舉證十分困難，委員會無法找到其他同仁能夠證實，因此最後以查無實證而結案。她認為，當時台灣社會性平意識進步不比今日，如以今日標準看待，處理過程是粗糙的。

對此台大醫院今回應，黃教授當年的案子有經過正式受理並召開委員會審議，此外申訴評議決定書也有送交，並非沒有處理。

台大醫院強調，院方在2022年10月3日制定「醫院工作性騷事件處理及應變作業」，如有同仁遭遇性騷案件，可立即以非刺激性言語制止騷擾行為或大聲呼救，由駐衛警或同仁確認騷擾者身分進行通報，並由主管安撫及進行關心。

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