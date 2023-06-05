台灣天團「五月天」1999年出道，被滾石唱片製作人李宗盛賞識後正式進入主流歌壇，創作不少經典歌曲〈軋車〉、〈志明與春嬌〉等等，主唱阿信（陳信宏）嗓音動人，感情生活卻成謎，出道至今沒有談論是否有另一半，近日阿信師妹魏嘉瑩飛到香港表演，港媒以「阿信緋聞女友」稱呼她，魏嘉瑩也透露兩人真實關係。

女歌手魏嘉瑩日前在香港麥花臣廣場舉辦個唱，吸引逾1500名粉絲到場，為了香港歌迷她特地練習廣東話，現場以廣東話打招呼「大家好，我是魏嘉瑩」，魅力襲捲香港的同時卻被港媒冠上「阿信緋聞女友」的封號，原是《時報周刊CTWant》曾拍到法蘭與魏嘉瑩出入阿信位於中山區的豪宅，且魏嘉瑩有門禁卡，看起來非常熟悉環境，當時阿信公司相信音樂經紀人表示該房產是相映國際的錄音室，並非阿信住家，阿信與師妹們只是音樂上的合作。近日往事再重提，根據《三立新聞網》報導，魏嘉瑩澄清阿信只是師兄，是一起打電動的朋友。

打扮中性的魏嘉瑩面對感情也很少透露，曾表示過年期間難免被長輩問候，長輩常常問有沒有交男朋友，她就會用一個答案讓長輩問不下去：「太多個了，不知道要怎麼選？」說完之後長輩都不會再問了。許多歌手創作靈感是感情，但魏嘉瑩很不同，她平時以電玩抒發壓力，時常會從中產生靈感，〈我不在意你曾經吻過誰〉這樣的情歌也是電玩打到一半靈感突然襲來，她開玩笑，「好像我寫的很多歌都跟電玩有關係，我應該算是電玩系歌手吧？！」